2026 TVS अपाचे RTR 160 4V में कई फीचर अपग्रेड किए गए हैं

2026 TVS अपाचे RTR 160 4V भारत में लॉन्च, जोड़े गए हैं नए फीचर

क्या है खबर?

TVS मोटर ने अपाचे RTR 160 4V का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें सुरक्षा, दृश्यता और राइडर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई अपग्रेड किए गए हैं। ये फीचर्स पहले केवल टॉप-स्पेक USD वेरिएंट में TFT स्क्रीन के साथ उपलब्ध थे, जो अब सभी वेरिएंट में मिलेंगे। इससे मोटरसाइकिल पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है। आइये जानते हैं नई TVS अपाचे RTR 160 4V में क्या नए फीचर जोड़े गए हैं।