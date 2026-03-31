2026 TVS अपाचे RTR 160 4V भारत में लॉन्च, जोड़े गए हैं नए फीचर

2026 TVS अपाचे RTR 160 4V भारत में लॉन्च, जोड़े गए हैं नए फीचर
क्या है खबर?
TVS मोटर ने अपाचे RTR 160 4V का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें सुरक्षा, दृश्यता और राइडर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई अपग्रेड किए गए हैं। ये फीचर्स पहले केवल टॉप-स्पेक USD वेरिएंट में TFT स्क्रीन के साथ उपलब्ध थे, जो अब सभी वेरिएंट में मिलेंगे। इससे मोटरसाइकिल पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है। आइये जानते हैं नई TVS अपाचे RTR 160 4V में क्या नए फीचर जोड़े गए हैं।
फीचर
सभी वेरिएंट्स में जोड़े गए ये फीचर
अब अपाचे RTR 160 4V के सभी वेरिएंट्स में क्लास-D प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ LED DRLs, फुल LED लाइटिंग सेटअप, असिस्ट और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। इससे रात को दृश्यता में सुधार होने के साथ लुक भी आधुनिक नजर आता है। असिस्ट और स्लिपर क्लच राइडिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाता है। यह स्मूथ डाउनशिफ्ट की सुविधा देता है और तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहिये के उछलने को कम करता है।
कीमत
कितनी है नई अपाचे RTR 160 4V की कीमत?
नई अपाचे RTR 160 4V में 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 17.55ps का पावर देता है। इसमें स्पोर्ट, अर्बन और रेन जैसे 3 राइड मोड के साथ-साथ रेडियल टायर, हाइड्रो-फॉर्म्ड हैंडलबार, नेविगेशन और कॉल अलर्ट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी बरकरार हैं। बेस मॉडल में सिंगल-चैनल ABS, टेलीस्कोपिक फोर्क, मिड वेरिएंट में ड्यूल-चैनल ABS, एडजस्टेबल लीवर, टॉप-स्पेक में USD फोर्क, ट्रैक्शन कंट्रोल और 5-इंच TFT डिस्प्ले है। इसकी कीमत 1.25-1.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।