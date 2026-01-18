2026 बजाज पल्सर 125 को प्रीमियम लुक दिया है

2026 बजाज पल्सर 125 को नए लुक में किया अपडेट, डीलर्स पर आई नजर

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ने अपनी पल्सर 125 को अपडेट किया है। औपचारिक लॉन्च से पहले ही यह अपडेटेड बाइक डीलर्स तक पहुंच गई है। इसमें नए फ्रंट डिजाइन और ग्राफिक्स के साथ बेहतर फीचर्स शामिल किए हैं। अब नई बजाज पल्सर 125 पहले से ज्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल नजर आती है, हालांकि इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला होंडा SP125 और हीरो ग्लैमर एक्स जैसी बाइक्स से होगा।