सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच हूती विद्रोही चीनी पुर्जों से बना रहे मिसाइलें

सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच हूती विद्रोही चीनी पुर्जों से बना रहे मिसाइलें

लेखन गजेंद्र 10:51 am Oct 15, 202610:51 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब के साथ संघर्ष के बीच यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही चीनी पुर्जों से बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहे हैं। यह खुलासा कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च (CAR) की एक नई रिपोर्ट में हुआ है। CAR ने बताया कि हूती चीन निर्मित घटकों से मिसाइल बनाकर सऊदी और इजरायल में लक्ष्यों पर सटीक हमला करना चाहते हैं। यह रिपोर्ट बुधवार 14 अक्टूबर को जारी हुई है। संदिग्ध मिसाइल घटकों से भरी 2 खेप यमनी अधिकारियों ने जब्त की है।