यूरोप के कई देशों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं

फ्रांस, इटली, बेल्जियम और पुर्तगाल; क्यों सुलग रहे हैं यूरोप के कई देश?

लेखन आबिद खान 05:44 pm Oct 18, 202605:44 pm

क्या है खबर?

शनिवार को यूरोप के कई देशों में हिंसक प्रदर्शन हुए। बढ़ती जीवन लागत, महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट और सरकार की कथित विफलताओं के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस और अल्बानिया में तो प्रदर्शन हिंसक हो गए। अकेले फ्रांस में ही 8 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर उत्पात मचाया। यहां 1,200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आइए समझते हैं यूरोपीय देशों में जनता सड़कों पर क्यों है।