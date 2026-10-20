अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ की अचानक इजरायल यात्रा, नेतन्याहू से मुलाकात में ईरान युद्ध पर चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, हेगसेथ और नेतन्याहू की बैठक दक्षिणी इजरायल के ओवदा हवाई अड्डे पर हुई, जहां अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान और लड़ाकू जेट तैनात हैं।

हेगसेथ ने बेस पर अमेरिकी सैनिकों से भी मुलाकात की। इसके बाद हेगसेथ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के सैनिकों से मुलाकात कर अपनी तस्वीर पोस्ट की, लेकिन जगह नहीं बताई।

CENTCOM मध्य पूर्व, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मिस्र में सैन्य अभियान देखता है।

इस मुलाकात की पुष्टि किसी ने नहीं की।