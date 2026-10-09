अमेरिका 65 वर्षों में पहली बार फोर्ट हूड शूटर की फांसी का सीधा प्रसारण करेगा
क्या है खबर?
अमेरिका में पहली बार फोर्ट हूड के शूटर निदाल मलिक हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली फांसी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे 'सार्वजनिक' मौत की सजा बताई है, जो अमेरिकी इतिहास में 65 वर्षों से अधिक समय में पहली बार है। हेगसेथ ने रूढ़िवादी टीवी चैनल रियल अमेरिकाज वॉइस चैनल से बातचीत में कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग इसे देख सकें और यह सार्वजनिक हो।
बयान
व्हाइट हाउस ने फांसी योजना से जुड़े सवाल किए
हेगसेथ से जब पूछा गया कि क्या हसन ने कोई अंतिम अनुरोध किया है, तो पेंटागन प्रमुख ने जवाब दिया, "मुझे परवाह नहीं है। हम उनसे 3 दिसंबर को मिलेंगे।"
व्हाइट हाउस ने लाइवस्ट्रीम किए जाने वाले फांसी के कार्यक्रम की योजनाओं से संबंधित सवालों को पेंटागन के पास भेज दिया।
बता दें कि कुछ दिन पहले टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को घातक इंजेक्शन देने की असफल कोशिश के बाद फांसी की सार्वजनिक सजा ने विवाद खड़ा कर दिया है।
फांसी
हसन ने 2009 में सैन्य अड्डे पर की थी गोलीबारी
हसन को 2009 में सैन्य अड्डे पर गोलीबारी कर 13 की हत्या करने और 32 को घायल करने का दोषी है। उसे 3 दिसंबर को फोर्ट हूड में फांसी दी जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि हसन फांसी का विरोध करने और नागरिक अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का विकल्प चुन सकता है, जिससे फांसी में देरी हो सकती है।
बता दें कि अमेरिका ने 65 सालों से किसी को फांसी की सजा नहीं दी है।