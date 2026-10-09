अमेरिका 65 वर्षों में पहली बार फोर्ट हूड शूटर की फांसी का सीधा प्रसारण करेगा

अमेरिका 65 वर्षों में पहली बार फोर्ट हूड शूटर की फांसी का सीधा प्रसारण करेगा

लेखन गजेंद्र 01:03 pm Oct 09, 202601:03 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में पहली बार फोर्ट हूड के शूटर निदाल मलिक हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली फांसी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे 'सार्वजनिक' मौत की सजा बताई है, जो अमेरिकी इतिहास में 65 वर्षों से अधिक समय में पहली बार है। हेगसेथ ने रूढ़िवादी टीवी चैनल रियल अमेरिकाज वॉइस चैनल से बातचीत में कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग इसे देख सकें और यह सार्वजनिक हो।