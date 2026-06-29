अमेरिका और ईरान हमले रोकने को सहमत, होर्मुज जलडमरूमध्य पर बातचीत के लिए कतर में मिलेंगे

टकराव

परमाणु कार्यक्रम से होर्मुज पर आया बातचीत का मुद्दा

रिपोर्ट के मुताबिक, दोहा में मंगलवार को होने वाली वार्ता मूल रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में निर्धारित की गई थी। लेकिन अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने के कारण वार्ता का स्थान बदल दिया गया है। साथ ही, अब इस मुलाकात में बातचीत का मुख्य बिंदु भी बदल दिया गया है। ये परमाणु कार्यक्रम की जगह होर्मुज जलडमरूमध्य होगा। अमेरिकी तकनीकी टीम के प्रमुख निक स्टीवर्ट वार्ता में भाग ले सकते हैं।