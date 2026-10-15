होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराकर UAE का मालवाहक जहाज डूबा, आईफोन-इत्र की बोतलें तैरती दिखीं
क्या है खबर?
ईरान द्वारा नियंत्रित होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास लगाए गए बारूदी सुरंग से टकराने के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का एक मालवाहक जहाज डूब गया। इसके बाद झील के आसपास आईफोन और महंगी इत्र की बोतलों को तैरते हुए देखा गया। यह हमला बुधवार को हुआ था, जिसकी घोषणा ईरान ने की है। बताया जा रहा है कि जहाज पर सवार चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित तरीके से बचा लिया गया है।
हमला
ईरान से जुड़े जहाज पर हमले के बाद सामने आई घटना
कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान से जुड़े एक जहाज को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज के डूबने की खबर साझा की।
ईरान ने बताया कि जहाज GFS प्राइड एक प्रक्षेपास्त्र की चपेट में आने से डूब गया, जिससे जहाज पर आग लगी थी।
समुद्री अधिकारियों ने पुष्टि की कि चालक दल के सभी 21 सदस्य सुरक्षित बच गए और किसी को भी चोट नहीं आई।
जहाज
2,500 कंटेनर ले जा रहा था जहाज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GFS प्राइड जहाज कथित तौर पर दुबई से लगभग 2,500 कंटेनर ले जा रहा था, जिनमें महंगे परफ्यूम और आईफोन शामिल थे।
सामने आई तस्वीरों और वीडियो में डूबे हुए जहाज के पास समुद्र से बिखरा हुआ सामान छोटी नावों द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने जहाज के बारूदी सुरंग से टकराने का दावा किया है। हालांकि, समुद्री अधिकारियों ने अज्ञात मिसाइल को कारण बताया है।
ट्विटर पोस्ट
पानी में तैरते महंगे मोबाइल और इत्र
Reports claim that an Iran-linked attack in the Strait of Hormuz sank a Singapore-flagged cargo ship that had departed from Dubai.— Kabul International کابل انٹرنیشنل (@Kabulintlnews) October 15, 2026
The vessel reportedly carried 2,500 containers, including more than 50,000 iPhones and luxury perfumes, with estimated losses exceeding $100… pic.twitter.com/e6HR5kYJy2