होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराकर UAE का मालवाहक जहाज डूबा, आईफोन-इत्र की बोतलें तैरती दिखीं

कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान से जुड़े एक जहाज को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज के डूबने की खबर साझा की।

ईरान ने बताया कि जहाज GFS प्राइड एक प्रक्षेपास्त्र की चपेट में आने से डूब गया, जिससे जहाज पर आग लगी थी।

समुद्री अधिकारियों ने पुष्टि की कि चालक दल के सभी 21 सदस्य सुरक्षित बच गए और किसी को भी चोट नहीं आई।