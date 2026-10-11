हमले के बाद उठता धुंआ

सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला, 12 की मौत और 300 घायल

लेखन आबिद खान 09:54 am Oct 11, 202609:54 am

क्या है खबर?

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिर भीषण बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। मृतकों में 4 सऊदी, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सूडान के एक-एक नागरिक शामिल हैं। वहीं, कुछ घायलों की हालत भी गंभीर है। हमले के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है।