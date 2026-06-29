रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अमेरिका से बातचीत को तैयार

यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत को तैयार पुतिन, बोले- कठिन दौर से गुजर रहा रूस

लेखन गजेंद्र 10:00 am Jun 29, 202610:00 am

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे युद्ध के बाद अमेरिका के साथ अपने विरोधी यूक्रेन के सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, रविवार को यूनाइटेड रूस पार्टी के सम्मेलन में यह बात कही और कहा कि वे अलास्का के एंकरेज में हुए समझौते की प्रक्रिया पर चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस इस समय कठिन और महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है।