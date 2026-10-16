रूस के कामचटका प्रायद्वीप में जोरदार भूकंप आया

रूस के कामचटका प्रायद्वीप में जोरदार भूकंप आया, तीव्रता 7 मापी गई

लेखन गजेंद्र 10:08 am Oct 16, 202610:08 am

क्या है खबर?

रूस के कामचटा प्रायद्वीप पर शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) ने बताया कि भूकंप का केंद्र 140 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का केंद्र रूस में पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम के बीच 146 किलोमीटर और रूस में ओज़र्नोव्स्की के उत्तर और उत्तर-पूर्व के बीच 80 किमी की दूरी पर स्थित था। अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है।