रूस के कामचटका प्रायद्वीप में जोरदार भूकंप आया, तीव्रता 7 मापी गई
क्या है खबर?
रूस के कामचटा प्रायद्वीप पर शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) ने बताया कि भूकंप का केंद्र 140 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का केंद्र रूस में पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम के बीच 146 किलोमीटर और रूस में ओज़र्नोव्स्की के उत्तर और उत्तर-पूर्व के बीच 80 किमी की दूरी पर स्थित था। अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है।
भूकंप
सुनामी की कोई चेतावनी नहीं
रूस में 7 तीव्रता के भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा था कि झटकों के बाद कोई खतरा नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप की गहराई 92 मील मापी, जिसका केंद्र रूस के कामचटका के पूर्वी तट के पास था।
बता दें कि 7 तीव्रता के भूकंप के बाद अक्सर सुनामी को लेकर आशंका गहरा जाती है।