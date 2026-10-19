पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए ट्रंप-शी के साथ त्रिपक्षीय सम्मेलन का प्रस्ताव रखा

पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए ट्रंप-शी के साथ त्रिपक्षीय सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, जेलेंस्की किनारे

लेखन गजेंद्र 10:11 am Oct 19, 202610:11 am

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए अगले महीने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इससे यूक्रेन को बाहर रखा गया है। वॉल स्ट्रीट जनरल के मुताबिक, पुतिन ने युद्ध पर चर्चा और मॉस्को के लिए अनुकूल शर्तों पर संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों का पता लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग को इसमें बुलाया है। अभी सम्मेलन की तारीख तय नहीं है।