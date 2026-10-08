सऊदी के हवाई अड्डों पर हूती हमलों की भारत ने निंदा की

सऊदी के हवाई अड्डों पर हूती हमलों की भारत ने निंदा की, कहा- पूरी तरह अस्वीकार्य

लेखन गजेंद्र 03:35 pm Oct 08, 202603:35 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की भारत ने गुरुवार को निंदा की है। हमले में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में सऊदी सरकार के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। भारत ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।