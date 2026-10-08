NewsBytesExplainer: विदेशी छात्रों से नौकरी के लिए अमेरिका वसूलेगा 68 लाख रुपये, भारतीयों पर क्या होगा असर?

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह प्रस्ताव कार्यक्रम में भागीदारी कम करने का उपाय है, ताकि छात्र OPT को रोजगार के रूप में इस्तेमाल न करें।

DHS ने कहा, "यह प्रस्तावित शुल्क कॉलेजों को केवल सबसे होनहार छात्रों को ही OPT में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वह भी समीक्षा और शुल्क भुगतान के बाद। OPT का उद्देश्य कभी भी अमेरिकी कार्यबल में प्रवेश का अप्रत्यक्ष रास्ता या सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों के लिए पुरस्कार नहीं था।"