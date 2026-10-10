हूती विद्रोहियों ने रियाद हवाई अड्डे पर फिर किया हमला

हूती विद्रोहियों ने रियाद हवाई अड्डे पर फिर किया हमला, एयर इंडिया ने रद्द की उड़ानें

लेखन भारत शर्मा 08:44 pm Oct 10, 202608:44 pm

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को एक बार फिर भीषण बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके बाद उड़ानों का संचालन तुरंत रोक दिया गया, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है।