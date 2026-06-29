जर्मनी: स्टाडे में युवा केंद्र पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, पकड़े गए संदिग्ध

जर्मनी: स्टाडे में युवा केंद्र पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, पकड़े गए संदिग्ध
क्या है खबर?
जर्मनी के उत्तर में स्थित स्टाडे शहर में सोमवार को एक युवा केंद्र पर हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल पहुंचाया और सर्च अभियान शुरू कर 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ल्नेबर्ग पुलिस मुख्यालय ने लोगों से उस क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया जारी थी।
घटना
कैसे हुई यह घटना?
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गोलीबारी हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित लगभग 50,000 लोगों वाले स्टाडे कस्बे के युवा केंद्र में हुई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस घटना में कई संदिग्ध शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इसी तरह हमले के कारणों का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत फैली हुई है।
पुष्टि
पुलिस ने की संदिग्धों को हिरासत में लेने की पुष्टि
ल्नेबर्ग पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले में शामिल 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि, संदिग्धों की पहचान, पीड़ितों से संबंध और हमले के संभावित मकसद के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। घटना के बाद भारी पुलिस बल और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस संदिग्ध से मिलने वाली जानकारी के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी।
कानून
जर्मनी काफी सख्त हैं बंदूक संबंधी कानून
जर्मनी में बंदूक संबंधी कानून अधिक सख्त हैं और वहां सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं कम होती हैं। 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जर्मनी में पिछली गोलीबारी की घटना मार्च 2023 में हुई थी, जब यहोवा के साक्षी समुदाय के एक असंतुष्ट पूर्व सदस्य ने ईसाई समूह के 6 लोगों की हत्या कर खुद को गोली मार ली थी।