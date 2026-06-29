जर्मनी: स्टाडे में युवा केंद्र पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, पकड़े गए संदिग्ध

घटना

कैसे हुई यह घटना?

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गोलीबारी हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित लगभग 50,000 लोगों वाले स्टाडे कस्बे के युवा केंद्र में हुई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस घटना में कई संदिग्ध शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इसी तरह हमले के कारणों का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत फैली हुई है।