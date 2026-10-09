61 साल की महिला ने 5 घंटे किया प्लांक (तस्वीर: इंस्टाग्राम)

61 साल की महिला ने 5 घंटे तक किया प्लांक, तोड़ा अपना ही पुराना रिकॉर्ड

लेखन सयाली 01:46 pm Oct 09, 202601:46 pm

क्या है खबर?

आज के दौर में 30 की उम्र तक आते-आते भी लोग जोड़ों के दर्द और अन्य शारीरिक परेशानियों से जूझने लगते हैं। हालांकि, कुछ बुजुर्गों की तंदुरुस्ती और जज्बा इतना ऊंचा होता है कि वे यह साबित कर देते हैं कि उम्र महज एक अंक है। ऐसा ही कुछ डोनाजीन वाइल्ड नाम की एक महिला ने कर दिखाया है, जिन्होनें 61 साल की उम्र में 5 घंटे तक प्लांक करके अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।