भारतीय-अमेरिकी लड़का बना सबसे छोटा लेखक

भारतीय मूल का यह बच्चा बना दुनिया का सबसे कम उम्र का लेखक, बनाया विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 01:57 pm Oct 09, 202601:57 pm

क्या है खबर?

3 साल की उम्र में बच्चे ठीक से लिखना और पढ़ना भी नहीं सीख पाते हैं। हालांकि, कुछ बच्चे इतने होनहार होते हैं कि इतनी छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं, जो लाखों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा ही कमाल 3 साल के नन्हें अद्वय जैन ने कर दिखाया है, जो दुनिया का सबसे छोटा लेखक बन गया है। यह भारतीय मूल का अमेरिका में रहने वाला बच्चा अब दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है।