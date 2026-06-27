महिला टी-20 विश्व कप 2026: श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 151/6 का स्कोर बनाया। सारा ब्राइस ने स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। मिताली अयोध्या ने श्रीलंका के लिए 2 विकेट लिए। जवाब में श्रीलंका के नियमित अंतराल पर विकेट जाते रहे। कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर इसे हासिल कर लिया।