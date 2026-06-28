महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया, सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार

महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया, सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार
क्या है खबर?
महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 के 29वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए अपनी चौथी जीत दर्ज की। लॉर्ड्स में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 117/5 का स्कोर बनाया। जवाब में प्रोटियाज टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
बांग्लादेश से जुआरिया फिरदौस (0) और ताज नेहर (1) के रूप में सलामी बल्लेबाजों ने निराश किया। इसके बाद शोभना मोस्तरी (42) और शर्मिन अख्तर (22) ने पारी को संभाला। वहीं, कप्तान निगार सुल्ताना ने 20 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। जवाब में लॉरा वोल्वार्ड्ट (0) के विकेट के पतन के बाद ताजमिन ब्रिट्स (20) और एनेरी डर्कसेन (45) ने उपयोगी योगदान देकर जीत दिलाई।
मैरिजैन कैप
मैरिजैन कैप ने पूरे किए अपने 100 विकेट
दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मैरिजैन कैप ने अपने 4 ओवर के कोटे में 9 रन देते हुए 1 विकेट लिया। इस बीच उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 विकेट पूरे किए। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से विकेटों का शतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी गेंदबाज बनी। उनसे पहले शबनिम इस्माइल (129) ऐसा कर चुकी हैं। बल्लेबाजी में कैप ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
जानकारी
कैप ने हासिल की ये उपलब्धि
कैप ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 107.21 की स्ट्राइक रेट से 1,769 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000+ रन बनाने के साथ-साथ 100 विकेट लेने वाली दक्षिण अफ्रीका की पहली खिलाड़ी बनी।
अंक तालिका
दक्षिण अफ्रीका ने जीता अपना चौथा मैच
दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 विश्व कप 2026 में अपनी चौथी जीत दर्ज की। ग्रुप-A में प्रोटियाज टीम ने सिर्फ 1 मैच हारा है और अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर पहुंची है। अगर भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वहीं, भारतीय टीम की हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका अंतिम-4 में अपना स्थान सुनिश्चित करेगी।