महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया, सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार

मैरिजैन कैप

मैरिजैन कैप ने पूरे किए अपने 100 विकेट

दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मैरिजैन कैप ने अपने 4 ओवर के कोटे में 9 रन देते हुए 1 विकेट लिया। इस बीच उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 100 विकेट पूरे किए। वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से विकेटों का शतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी गेंदबाज बनी। उनसे पहले शबनिम इस्माइल (129) ऐसा कर चुकी हैं। बल्लेबाजी में कैप ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।