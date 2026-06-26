महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

गेंदबाजी

ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी

खाका ने 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.30 की रही। उनके अलावा क्लो ट्रायन ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही। नादिन डी क्लार्क औस शबनम इस्माइल ने 1-1 सफलता हासिल की। इस्माइल ने 3 ओवर में 31 रन खर्च किए। क्लार्क ने 3 ओवर में 20 रन दिए। नीदरलैंड के लिए फीबी मोल्केनबूर ने 41 गेंदों में 41 रन बनाए।