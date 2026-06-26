महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम को 88 रन से हरा दिया। ये इस विश्व कप में उनकी लगातार तीसरी जीत रही। वह ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना एकमात्र मैच हारी हैं। वहीं, नीदरलैंड की टीम लगातार चौथा मैच हारी। अब ये टीम अपना आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। ताजमिन ब्रिट्स ने शानदार शतकीय पारी (114*) खेल दी। वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट के बल्ले से 45 रन निकले। एनरी डर्क्सेन ने 16 गेंदों में 37 रन बना दिए। जवाब में नीदरलैंड के लिए कोई भी बल्लेबाज मैच जीताऊ पारी नहीं खेल पाया। वह 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 120 रन ही बना पाए। अयाबोंगा खाका ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 3 विकेट लिए।
शतक
ब्रिट्स ने अपने टी-20 करियर का पहला शतक लगाया
ब्रिट्स ने 69 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.22 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 63 गेंदों में पूरा किया। अब तक इस खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 47.90 की औसत से 527 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
रिकॉर्ड
ब्रिट्स ने ये रिकॉर्ड बनाए
ब्रिट्स ने महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 2,000 रन भी पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दक्षिण अफ्रीका की दूसरी बल्लेबाज बनीं। उनसे पहले केवल वोल्वार्ड्ट (2, 881 रन) ने यह मुकाम हासिल किया था। ब्रिट्स ने महिला टी-20 विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया। उनसे आगे केवल मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 126 रन बनाए थे। ब्रिट्स शतक लगाने वाली दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ दूसरी बल्लेबाज बनीं।
गेंदबाजी
ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी
खाका ने 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.30 की रही। उनके अलावा क्लो ट्रायन ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही। नादिन डी क्लार्क औस शबनम इस्माइल ने 1-1 सफलता हासिल की। इस्माइल ने 3 ओवर में 31 रन खर्च किए। क्लार्क ने 3 ओवर में 20 रन दिए। नीदरलैंड के लिए फीबी मोल्केनबूर ने 41 गेंदों में 41 रन बनाए।