महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

ऑस्ट्रेलिया

ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को 113 रन से हराकर जोरदार जीत दर्ज की थी। इस संस्करण में कंगारू टीम ने अपने शुरुआती चारों मैच में जीत दर्ज की हुई है और सोफी मोलिन्यू की कप्तानी वाली टीम अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। संभावित एकादश: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ली गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू (कप्तान), किम गार्थ, और अलाना किंग।