पाकिस्तान ने दर्ज की अपनी इकलौती जीत (तस्वीर: एक्स/@ICC)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 37 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 06:47 pm Jun 27, 202606:47 pm

क्या है खबर?

महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 के 26वें मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम को 37 रन से हराया। ब्रिस्टल में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 126/6 का स्कोर बनाया। जवाब में डच टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 89 रन पर सिमट गई। यह मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान की इकलौती जीत साबित हुई। आइए मैच पर एक नजर डालते हैं।