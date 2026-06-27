आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, टी-20 विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की

ओर्ला प्रेंडरगास्ट

ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए

नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई प्रेंडरगास्ट ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। वह 44 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस पारी के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 2,000 रन पूरे किए। वह आयरलैंड की ओर से आंकड़े को छूने वाली सिर्फ दूसरी बल्लेबाज बनी। आयरलैंड में उनसे ज्यादा रन सिर्फ गैबी लुईस (3,185) ने बनाए हैं।