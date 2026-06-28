महिला टी-20 विश्व कप 2026: हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

करियर

शानदार रहा है हरमनप्रीत का करियर

हरमनप्रीत ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में लगभग 30 की औसत से 4,200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 103 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 18 अर्धशतक हैं। उन्होंने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय की शुरुआत की थी। वह भारत की ओर से 164 वनडे और 7 टेस्ट भी खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूजी बेट्स और स्मृति मंधाना के बाद तीसरी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज है।