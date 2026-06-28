महिला टी-20 विश्व कप 2026: हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 के 30वें मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतक (56) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा। उनकी पारी की मदद से भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 170 रन बनाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
हरमनप्रीत
हरमनप्रीत ने खेली कप्तानी पारी
भारतीय टीम ने जब 83 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब हरमनप्रीत क्रीज पर आई। उन्होंने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। पारी का आखिरी ओवर करने आई सोफी मोलिन्यू के खिलाफ लगातार 3 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही भारतीय कप्तान 27 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के लगाए।
करियर
शानदार रहा है हरमनप्रीत का करियर
हरमनप्रीत ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में लगभग 30 की औसत से 4,200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 103 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 18 अर्धशतक हैं। उन्होंने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय की शुरुआत की थी। वह भारत की ओर से 164 वनडे और 7 टेस्ट भी खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूजी बेट्स और स्मृति मंधाना के बाद तीसरी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज है।
रिकॉर्ड्स
हरमनप्रीत ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
यह टी-20 विश्व कप में कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत की 5वीं, 50+ रन की पारी है। इसके साथ ही वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में बतौर कप्तान सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाली बल्लेबाज (संयुक्त रूप से) बनी। उनके अलावा मेग लैनिंग, चमारी अट्टापट्टू और चार्लोट एडवर्ड्स भी 5-5 बार कप्तान के तौर पर ऐसा कर चुकी थी। हरमनप्रीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के लिहाज से) जड़ने वाली बल्लेबाज बनी।
जानकारी
हरमनप्रीत ने लगाया टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक
हरमनप्रीत की यह पारी टी-20 विश्व कप में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया है। इससे पहले हरमनप्रीत ने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 27 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।