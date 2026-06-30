महिला टी-20 विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह 

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 125/7 का स्कोर ही बना पाई। टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। सोफी मोलिन्यूक्स, एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। बेथ मूनी (61 रन) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।