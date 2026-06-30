हार्दिक पांड्या मुंबई छोड़ क्यों हुए बेंगलुरु शिफ्ट? जानिए कारण 

फैसला

BCCI ने कही ये बात

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, हार्दिक अब स्थायी रूप से बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में BCCI के COE के पास एक घर किराये पर लिया है। हार्दिक अपने करियर के बाकी हिस्से के लिए इसी केंद्र को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। आमतौर पर भारतीय खिलाड़ी इस केंद्र का इस्तेमाल केवल रिहैब के दौरान ही करते हैं।