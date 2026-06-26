कौन हैं राजस्थान के जय मूंदड़ा जिन्होंने आयरलैंड के लिए भारत के खिलाफ किया डेब्यू?

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राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं जय

राजस्थान के टोंक में 10 जनवरी 1997 को जन्मे जय शुरुआत तेज गेंदबाज के तौर पर की थी, लेकिन बाद में खुद को शीर्ष क्रम के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में भी ढाला। इसके बाद वह फिर से तेज गेंदबाजी की ओर लौटे। जय 2021 में एमटेक की पढ़ाई के लिए छात्र वीजा पर आयरलैंड गए। वहां उन्होंने क्रिकेट से नाता नहीं तोड़ा और डबलिन के लेइनस्टर क्रिकेट क्लब से जुड़कर अपने खेल को जारी रखा।