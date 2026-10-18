सलमान आगा ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

त्रिकोणीय सीरीज: सलमान आगा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अपना दूसरा शतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 05:53 pm Oct 18, 202605:53 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सलमान आगा ने त्रिकोणीय सीरीज 2026 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 107 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल चौथा और श्रीलंका के विरुद्ध दूसरा शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद सभी विकेट खोकर 305 रन बनाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।