बाबर आजम ने अपने 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बाबर आजम 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले 5वें पाकिस्तानी बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:52 pm Oct 18, 202604:52 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम ने त्रिकोणीय सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 45 रन की पारी खेली। वह अपने वनडे करियर के 39वें अर्धशतक से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 16,000 रन पूरे किए। वह पाकिस्तान की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सिर्फ 5वें बल्लेबाज बने। आइए उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।