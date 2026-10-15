ट्रेंट बोल्ट BBL में खेलते हुए नजर आएंगे (फाइल तस्वीर)

BBL में सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जानें उनके प्रमुख आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 05:21 pm Oct 15, 202605:21 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने आगामी बिग बैश लीग (BBL) सत्र के लिए सिडनी थंडर के साथ एक साल का करार किया है। 37 वर्षीय बोल्ट के साथ लॉकी फर्ग्यूसन भी जुड़ेंगे। इससे टीम की गेंदबाजी को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बोल्ट न्यूजीलैंड के महानतम गेंदबाजों में से एक हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट ले चुके हैं। आइए हम उनके टी-20 प्रारूप में शानदार आंकड़ों पर नजर डालते हैं।