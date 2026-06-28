तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

तिलक ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 51 मैचों की 48 पारियों में 44.33 की औसत और 143.15 की स्ट्राइक रेट से 1,463 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 120* रन का है। उन्होंने सर्वाधिक रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 11 मैचों में 497 रन बनाए हैं।