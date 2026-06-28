तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (55) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और आयरिश टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 45 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी के बाद भी भारतीय टीम मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई और आयरलैंड के खिलाफ पहली बार 2-0 से सीरीज हार गई।
बल्लेबाजी
कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी?
भारत को 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 रन तक 3 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए तिलक ने एक छोर संभाला और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने शिवम दुबे (20) के साथ 35 रन और अक्षर पटेल (14) के साथ 39 रन की साझेदारियां निभाई। वह पारी में 46 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के से 55 रन बनाकर आउट हुए।
जानकारी
तिलक ने भारत के लिए बनाया छठा सबसे धीमा अर्धशतक
तिलक का यह अर्धशतक भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जड़ा गया सबसे धीमा अर्धशतक है। सूची में केएल राहुल (56 गेंद), गौतम गंभीर (54 गेंद), सूर्यकुमार यादव (48 गेंद), विराट कोहली (45 गेंद, 2 बार) पहले 5 पायदान पर काबिज हैं।
करियर
कैसा रहा है तिलक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
तिलक ने साल 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 51 मैचों की 48 पारियों में 44.33 की औसत और 143.15 की स्ट्राइक रेट से 1,463 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 120* रन का है। उन्होंने सर्वाधिक रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 11 मैचों में 497 रन बनाए हैं।