तिलक वर्मा ने एक कैलेंडर वर्ष में लपके सर्वाधिक कैच

तिलक वर्मा ने फील्डिंग में बनाया नया रिकॉर्ड, एक कैलेंडर वर्ष में लपके सर्वाधिक कैच

लेखन भारत शर्मा 01:42 pm Oct 24, 202601:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान और बल्लेबाज तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यह रिकॉर्ड बल्लेबाजी या गेंदबाजी का नही, बल्कि फील्डिंग का है। मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर डेरिल मिचेल (6) का कैच पकड़ते ही वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले फील्डर बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।