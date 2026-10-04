एशियाई खेल 2026 में इन भारतीय खिलाड़ियों ने 3-3 पदक जीते

17 वर्षीय तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने एशियाई खेल 2026 में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते।

महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में उन्होंने अंकिता भकत और कीर्ति शर्मा के साथ मिलकर स्वर्ण जीता था। फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया था।

वहीं, मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में उन्होंने धीरज बोम्मादेवरा के साथ मिलकर रजत पदक जीता था। फाइनल में इस जोड़ी को चीन के खिलाफ हार मिली थी।

मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में भी स्वर्ण जीता।