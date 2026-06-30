टी-20 विश्व कप 2028, क्वालीफायर: ऑस्ट्रेलिया का यह ऑलराउंडर अब करेगा पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व, जानिए कैसे

बयान

हेनरिक्स ने फैसले को लेकर क्या दिया बयान?

हेनरिक्स ने कोड स्पोर्ट्स को दिए साक्षात्कार में कहा, "यह सिर्फ मेरी पुर्तगाली विरासत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देना मेरा उद्देश्य है। पुर्तगाल में मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग इस बात से बेहद खुश और गर्वित हैं कि मैं अब दूसरे देश के बजाय अपने खुद के देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं।" इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो बर्न्स भी अपने घरेलू देश इटली से खेलने का फैसला कर चुके हैं।