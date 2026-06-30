टी-20 विश्व कप 2028, क्वालीफायर: ऑस्ट्रेलिया का यह ऑलराउंडर अब करेगा पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व, जानिए कैसे
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के 39 वर्षीय अनुभवी ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पुर्तगाल क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह अगस्त 2026 में होने वाले आगामी टी-20 विश्व कप 2028 के यूरोपीय उप क्षेत्रीय क्वालिफायर मुकाबलों में पुर्तगाल की जर्सी में खेलते नजर आएंगे। बता दें कि हेनरिक्स ने क्रिकेट के तीनो प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का प्रतिनिधितव किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी मुकाबला साल 2021 में खेला था।
नियम
किस नियम के तहत पुर्तगाल से खेलेंगे हेनरिक्स?
हेनरिक्स का जन्म 01 फरवरी, 1987 को पुर्तगाल के फंचाल (मदीरा) शहर में हुआ था। वह बचपन में ही अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमानुसार, किसी पूर्ण सदस्य देश की टीम से एसोसिएट देश की टीम जाने के लिए 3 साल का स्टैंड-डाउन पीरियड (प्रतीक्षा अवधि) जरूरी है। हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मुकाबला 2021 में खेला था। इस तरह वह नियम पूरा कर पुर्तगाल से खेलने के योग्य हैं।
बयान
हेनरिक्स ने फैसले को लेकर क्या दिया बयान?
हेनरिक्स ने कोड स्पोर्ट्स को दिए साक्षात्कार में कहा, "यह सिर्फ मेरी पुर्तगाली विरासत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देना मेरा उद्देश्य है। पुर्तगाल में मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग इस बात से बेहद खुश और गर्वित हैं कि मैं अब दूसरे देश के बजाय अपने खुद के देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं।" इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो बर्न्स भी अपने घरेलू देश इटली से खेलने का फैसला कर चुके हैं।
जानकारी
फिनलैंड में आयोजित होगा क्वालीफायर
पुर्तगाल टीम अगस्त 2026 में फिनलैंड में आयोजित होने वाले यूरोपीय उप क्षेत्री क्वालिफायर में हिस्सा लेगी। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने टी-20 विश्व कप 2028 के लिए क्वालीफाई करने का पहला चरण है।
करियर
ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसा रहा है हेनरिक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर?
हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2009 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने 4 टेस्ट में 164 रन और 2 विकेट लिए हैं। इसी तरह 16 वनडे मैचों में 117 रन और 8 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2 अर्धशतकों से 335 रन और 7 विकेट भी लिए हैं। वह बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स के सफल कप्तान रहे हैं और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) सहित कई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं।