फिलहाल भारतीय टी-20 टीम के कप्तान हैं अय्यर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: बतौर भारतीय कप्तान शुरुआती 20 पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 05:56 pm Oct 16, 202605:56 pm

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक महेंद्र सिंह धोनी, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा भारत के लिए सफल कप्तान साबित हुए हैं। इनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने एक-एक बार टी-20 विश्व कप जीते हैं। अब श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम खेल रही है। भारत के ये कप्तान टीम की अगुआई करने के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी सफल हुए हैं। इस बीच बतौर भारतीय कप्तान शुरुआती 20 पारियों के बाद सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।