सूर्यकुमार यादव ने दुबई में खरीदी आलीशान संपत्ति, बताया इसके पीछे का कारण

दुबई में रहने और वहां की जीवनशैली की तारीफ करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, "मैं पहली बार 2014 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलने के लिए दुबई आया था। इसके बाद हम 2020 में दोबारा आए। अब पूरा भारत दुबई आ रहा है। सुरक्षा भारत में भी अच्छी है, जहां मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन दुबई में भी सुरक्षा का स्तर काफी बेहतरीन है। यहां आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं यहां बेहद खुश महसूस करता हूं।"