तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की श्रीकांत ने की आलोचना

तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की श्रीकांत ने की आलोचना, कहा- केवल खुद के लिए खेले

लेखन भारत शर्मा 07:31 pm Jun 30, 202607:31 pm

क्या है खबर?

पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की एक रन की चौंकाने वाली हार के बाद तिलक वर्मा पर निशाना साधा है। 28 जून को खेले गए मैच में भारत 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहा था। तिलक के अर्धशतक के बावजूद मेहमान टीम एक रन से हार गई थी। ऐसे में भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में शर्मनाक 0-2 की हार का सामना करना पड़ा।