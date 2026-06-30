तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की श्रीकांत ने की आलोचना, कहा- केवल खुद के लिए खेले
क्या है खबर?
पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की एक रन की चौंकाने वाली हार के बाद तिलक वर्मा पर निशाना साधा है। 28 जून को खेले गए मैच में भारत 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहा था। तिलक के अर्धशतक के बावजूद मेहमान टीम एक रन से हार गई थी। ऐसे में भारत को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में शर्मनाक 0-2 की हार का सामना करना पड़ा।
आलोचना
तिलक केवल खुद के लिए खेल रहे थे - श्रीकांत
भारत की बल्लेबाजी की कमजोरियों पर खुलकर बोलने वाले श्रीकांत ने तिलक की 55 रनों की धीमी पारी (3 चौके और 1 छक्का) की जमकर आलोचना की। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इस बात को उजागर करते हुए कहा, "युवा क्रिकेटर सिर्फ अपने लिए खेल रहा था और एक-दो रन बनाने की कोशिश कर रहा था।" पूर्व कप्तान ने मैच के मध्य में शिवम दुबे और अक्षर पटेल की खराब स्ट्राइक रेट की भी निंदा की।
संघर्ष
भारतीय टीम ने बीच के ओवरों में किया संघर्ष
श्रीकांत ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के मध्य ओवरों में भारत की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 7 ओवरों तक एक भी चौका नहीं लगा था। तिलक, दुबे और पटेल खुलकर रन बनाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा, "इस तरह से टी-20 मैच कैसे जीता जा सकता है? आयरलैंड के साधारण गेंदबाजी आक्रमण द्वारा भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करना बहुत ही शर्मनाक था।"
दृष्टिकोण
भारत को पूरा करना चाहिए था लक्ष्य का पीछा- श्रीकांत
श्रीकांत ने कहा, "तिलक मैच को जल्दी खत्म करने की बजाय अंत तक खींचने पर जोर दे रहे थे। इन लक्ष्यों का पीछा एक ओवर शेष रहते ही कर लेना चाहिए, न कि मैच को आखिरी गेंद तक खींचना चाहिए।" बता दें कि टी-20 विश्व कप 2026 की चैंपियन टीम को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन और दूसरा सिर्फ एक रन से अपने नाम किया।