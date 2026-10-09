जसप्रीत बुमराह पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी का खुलासा, कहा- RCB ने खरीदने से किया था इनकार 

पार्थिव और बुमराह गुजरात की एक ही टीम से खेलते थे। ऐसे में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज को इस उभरते तेज गेंदबाज की काबिलियत का अंदाजा दूसरों के मुकाबले बेहतर था।

अगर RCB ने पार्थिव की सलाह मानकर बुमराह को खरीद लिया होता तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी।

उस स्थिति में विराट कोहली और बुमराह जिन्हें आधुनिक भारतीय क्रिकेट में अपनी-अपनी भूमिका के 2 महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है, एक ही टीम का हिस्सा हो सकते थे।