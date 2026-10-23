परविंदर अवाना को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फाइल तस्वीर)

परविंदर अवाना को भारतीय क्रिकेट में मिली अहम जिम्मेदारी, जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष बने

लेखन आदर्श कुमार 04:52 pm Oct 23, 202604:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को परविंदर अवाना को जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद अवाना के नाम की सिफारिश की थी। इस समिति में कृष्णा दास, राकेश पटेल और अर्जुन यादव भी शामिल हैं। समिति के पांचवें सदस्य की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अवाना भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेल चुके हैं।