श्रेयस अय्यर भी इस सूची में चले आए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तान

लेखन आदर्श कुमार 09:48 am Oct 15, 202609:48 am

क्या है खबर?

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई कप्तानों के नेतृत्व में मैदान पर उतरकर जीत हासिल की है। हालांकि, इस छोटे प्रारूप में कुछ कप्तानों को हार का सामना भी अधिक करना पड़ा है। कप्तानी के दौरान टीम का प्रदर्शन कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें खिलाड़ियों का फॉर्म, विरोधी टीम की चुनौती और मैच का दबाव शामिल है। ऐसे में आइए जानते हैं इस प्रारूप में सबसे ज्यादा हार झेलने वाले भारतीय कप्तान कौन हैं?