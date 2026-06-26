लोर्कन टकर ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

करियर

ऐसा रहा है टकर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

टकर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2016 में खेला था। उन्होंने अब तक 92 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 1,780 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 23.11 और स्ट्राइक रेट 124.30 की रही है। उनके बल्ले से 12 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94* रन रहा है। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 6 मैचों की 6 पारियों में 13.83 की औसत से 83 रन बनाए हैं।