श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हार के साथ शुरुआत हुई (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

आयरलैंड ने भारत को टी-20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 09:32 pm Jun 26, 202609:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बेलफास्ट में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की टीम को 34 रन से हार मिली। इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने 1-0 से बढ़त ले ली है। ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मौका है जब आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराया है। इससे पहले भारत ने लगातार 8 मुकाबले जीते थे। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।