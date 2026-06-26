आयरलैंड ने भारत को टी-20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बेलफास्ट में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की टीम को 34 रन से हार मिली। इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने 1-0 से बढ़त ले ली है। ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मौका है जब आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराया है। इससे पहले भारत ने लगातार 8 मुकाबले जीते थे। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आयरलैंड के लिए कप्तान लोर्कन टकर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। वहीं, गैरेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 49 रन बनाए। आयरलैंड ने 20 ओवर में 182/9 का स्कोर बनाया। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। जवाब में अभिषेक शर्मा (50) को छोड़कर और कोई भी भारतीय बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया। टीम 20 ओवर में 148 रन ही बना पाई। मैथ्यू होलार्ड ने 3 विकेट चटकाए।
अर्धशतक
टकर ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक
टकर ने 36 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 138.89 की रही। ये उनके टी-20 करियर का 12वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अब तक 92 मुकाबले खेले हैं और इसकी 86 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 1,780 रन बनाने में सफल रहे हैं।
वापसी
हर्षित ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
हर्षित चोटिल होने के कारण काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी जोरदार अंदाज में की है। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। उन्होंने अब तक 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 26.75 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। हर्षित के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा।
शर्मनाक
प्रसिद्ध कृष्णा के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड
प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 57 रन खर्च किए। उनके एक ओवर में तो 27 रन बन गए। ये इस प्रारूप में आयरलैंड के खिलाफ किसी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिछले दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 125 रन लुटाए हैं, जो लगातार 2 टी-20 मैचों में किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं। प्रसिद्ध ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरी बार 50+ रन खर्च किए हैं।
पारी
अभिषेक ने 19 गेंद पर जड़ा अर्धशतक
अभिषेक ने 20 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में पूरा किया। आयरलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही मुकाबले में पचासा जड़ दिया। उनके अलावा और कोई भी शीर्षक्रम का बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया।
रिकॉर्ड्स
अभिषेक ने ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
अभिषेक ने 2 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उनके नाम अब ऐसे 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव ने यह कारनामा 2 बार किया था। इतना ही नहीं, अभिषेक ने 5वीं बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 20 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा है, जो किसी भी पूर्ण सदस्य देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है।
जानकारी
शिवम दुबे ने पूरे किए 1,000 रन
शिवम दुबे ने मैच में 14 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 178.57 की रही। इस पारी के दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे कर लिए।
गेंदबाज
आयरलैंड के गेंदबाजों ने किया कमाल
आयरलैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैथ्यू हम्फ्रीज ने 3.5 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 9.90 की रही। पहला मैच खेल रहे जय मूंदड़ा ने केवल 26 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल की। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। लियाम मैकार्थी ने 3 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। होलार्ड ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। गैरेथ डेलानी ने एक विकेट लिया।