IPL: MI ने स्टीफन जोंस को अपना गेंदबाजी सलाहकार नियुक्त किया- रिपोर्ट  

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 52 साल के जोंस अब MI के 'डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस' जुबिन भरूचा के साथ मिलकर टीम के गेंदबाजी विभाग को मजबूत बनाएंगे।

जोंस इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ काम कर चुके हैं।

उन्होंने 2019 में फ्रेंचाइजी के तेज गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया था।

इसके बाद 2022 से वह RR के साथ ही हाई-परफॉर्मेंस फास्ट बॉलिंग कोच के पद पर थे।