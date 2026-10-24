मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को अपना प्रमुख कोच नियुक्त किया 

MI की सह-मालकिन नीता अंबानी ने कहा, "पोलार्ड 22 साल की उम्र में MI से जुड़े थे और पिछले 16 सालों में हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। बतौर खिलाड़ी उन्होंने हमें कई यादगार पल दिए हैं, और एक कोच के रूप में भी वे लगातार अपना अनुभव और खेल की गहरी समझ हमारे साथ साझा करते रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि वह प्रमुख कोच के रूप में यह नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।"