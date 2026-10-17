महेला जयवर्धने MI के हेड कोच पद से हटे (तस्वीर: एक्स/@MahelaJay)

IPL: महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के प्रमुख कोच का पद छोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 12:19 pm Oct 17, 202612:19 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम के प्रमुख कोच महेला जयवर्धने ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। शनिवार को MI ने आधिकारिक घोषणा की है। वह 2017 में पहली बार इस टीम के कोच बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान MI की टीम ने 3 खिताब जीते थे। MI ने अभी जयवर्धने की जगह पर किसी नए कोच की घोषणा नहीं की है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।