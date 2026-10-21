IPL: अमित मिश्रा DC के स्पिन गेंदबाजी कोच बने, हुआ आधिकारिक ऐलान

मिश्रा IPL इतिहास में सर्वाधिक तीन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उनकी पहली हैट्रिक 2008 के उद्घाटन संस्करण में डेक्कन चार्जर्स (5/17) के खिलाफ आई थी।

इसके बाद 2011 और 2013 में भी ये कारनामा किया था।

अपने IPL करियर में उन्होंने 162 मैचों में 23.82 की औसत और 7.37 की इकॉनमी रेट के साथ 174 विकेट लिए थे। एक पारी में उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था।