चमिंडा वास DC के गेंदबाजी कोच बने (तस्वीर: एक्स/@ICC)

IPL: चमिंडा वास DC के तेज गेंदबाजी कोच बने, हुआ आधिकारिक ऐलान

लेखन अंकित पसबोला 10:54 am Oct 17, 202610:54 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज चमिंडा वास को अपना तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में औपचारिक ऐलान किया है। वह अब मुनाफ पटेल की जगह लेंगे, जो पिछले 2 सीजन तक DC टीम के गेंदबाजी कोच थे। वास पहली बार IPL में कोचिंग करते हुए दिखेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।