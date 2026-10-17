IPL: चमिंडा वास DC के तेज गेंदबाजी कोच बने, हुआ आधिकारिक ऐलान
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज चमिंडा वास को अपना तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में औपचारिक ऐलान किया है। वह अब मुनाफ पटेल की जगह लेंगे, जो पिछले 2 सीजन तक DC टीम के गेंदबाजी कोच थे। वास पहली बार IPL में कोचिंग करते हुए दिखेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
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World Cup winner and Sri lanka's best ever 🔥— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
Welcome to Tiger Territory, coach 💙❤️ pic.twitter.com/SuVQ9rGHuO
करियर
बेहतरीन रहा है वास का अंतरराष्ट्रीय करियर
बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज वास का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा था।
उन्होंने 111 टेस्ट में 29.58 की औसत से 355 विकेट लिए थे।
उन्होंने 322 वनडे मैचों में 400 विकेट लिए थे। इस बीच उनका गेंदबाजी औसत 27.53 का रहा था।
वास इससे पहले श्रीलंका टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा चुके हैं।
वह बतौर गेंदबाजी कोच न्यूजीलैंड (2012) और आयरलैंड (2016) की टीम के साथ भी काम कर चुके हैं।