कोलकाता नाइट राइडर्स कैमरून ग्रीन को कर सकती है रिलीज

IPL 2027: आगमी संस्करण से पहले इन बड़े खिलाड़ियों को किया जा सकता है रिलीज

लेखन भारत शर्मा 11:45 am Oct 24, 202611:45 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को होने वाली है। इसमें कई जाने-माने खिलाड़ियों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है क्योंकि उनके रिटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अनुबंध महंगे हैं या टीम की जरूरतें बदल रही हैं। कोई भी रिलीज एक सोचा-समझा फैसला होगा क्योंकि टीमें ज्यादा निरंतरता और मूल्य चाहती हैं। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्हें अपने बड़े नाम के बाद रिलीज किया जा सकता है।