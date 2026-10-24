IPL 2027: आगमी संस्करण से पहले इन बड़े खिलाड़ियों को किया जा सकता है रिलीज

IPL 2027: आगमी संस्करण से पहले इन बड़े खिलाड़ियों को किया जा सकता है रिलीज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को होने वाली है। इसमें कई जाने-माने खिलाड़ियों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है क्योंकि उनके रिटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अनुबंध महंगे हैं या टीम की जरूरतें बदल रही हैं। कोई भी रिलीज एक सोचा-समझा फैसला होगा क्योंकि टीमें ज्यादा निरंतरता और मूल्य चाहती हैं। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन्हें अपने बड़े नाम के बाद रिलीज किया जा सकता है।
#1
कैमरून ग्रीन - कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी में IPL 2026 मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।
ग्रीन की एक जबरदस्त ऑल-राउंडर के तौर पर पहचान समझ में आती है, लेकिन उन्होंने उतनी गेंदबाजी नहीं की जितनी KKR चाहता था।
ग्रीन बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने 14 पारियों में 322 रन बनाए और 7 विकेट लिए।
#2
निकोलस पूरन - लखनऊ सुपर जायंट्स
निकोलस पूरन की विस्फोटक बल्लेबाजी उन्हें टी-20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शुमार करती है, जब वह अपनी लय में होते हैं।
पारी को तेज करने और कुछ ही ओवर में मैच बदलने की उनकी क्षमता उन्हें काफी मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है।
हालांकि, पूरन का IPL 2026 सीजन बहुत खराब रहा। उन्होंने 14 मैचों में 18 की औसत और 127.86 की स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए थे।
ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स ((LSG) उन्हें रिलीज कर सकती है।
#3
शिमरोन हेटमायर - राजस्थान रॉयल्स
शिमरोन हेटमायर ने खुद को एक ताकतवर मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर साबित किया है जो दबाव में भी मैच खत्म करने की क्षमता रखते हैं।
उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स (RR) को एक उपयोगी तकनीकी विकल्प देती है, खासकर आखिरी ओवरों में।
हेटमायर के लिए पिछले कुछ सीजन खराब रहे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 7 पारियों में केवल 78 रन बनाए थे। RR किसी और को लाने के लिए उन्हें रिलीज कर सकती है।