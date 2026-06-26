भारतीय टीम ने बेलफास्ट में अभ्यास सुविधाओं को लेकर जताया असंतोष, जानिए क्या है मामला

समाधान

प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही किया गया समस्या का समाधान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने बताया कि अभ्यास पिचों में से एक पर गेंदबाज के हाथ के पीछे साइटस्क्रीन नहीं थी। इससे बल्लेबाजों को गेंद को ठीक से देखने में परेशानी हो रही थी। हालांकि, क्रिकेट आयरलैंड ने शिकायत के बाद प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही इसे ठीक कर दिया। भारतीय टीम 2 टुकड़ों में उत्तरी आयरलैंड पहुंची है। दूसरा दल बुधवार को पहुंचा था। उन्होंने गुरुवार को अपना पहला अभ्यास सत्र किया।